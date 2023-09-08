ГАЗ помог БМВ снести столб на Монастырском шоссе

В Севастополе сегодня утром произошло ДТП на Монастырском шоссе, в котором пострадала световая опора.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 77-летний водитель автомобиля ГАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем БМВ, который двигался по главной дороге прямо.

После удара автомобиль БМВ продолжил движение и врезался в световую опору.

В результате дорожного-происшествия никто не пострадал, признаков опьянения у водителей не установлено.

Напомним, днем ранее автоледи наехала на капот иномарки , не предоставив ей преимущество на улице Шевченко.

Ольга Сурикова