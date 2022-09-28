Озвучены итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

По итогам референдумов, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России. Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней.
В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей,
в ЛНР — 98,42%,
в Запорожской области — 93,11%,
в Херсонской — 87,05%.
Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.
Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%,
в ЛНР — 92,6%,
в Запорожской области — 85,4%,
в Херсонской — 76,86%.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!», — пишет в своем ТГ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Совет Федерации может рассмотреть вопрос о присоединении новых территорий уже 4 октября – спикер СФ Валентина Матвиенко.
Напомним, голосование на референдумах проходило с 23 по 27 сентября.
Ольга Сурикова