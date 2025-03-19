Прокуратура Севастополя добивается газификации дома жительницы в Андреевке

Установлено, что в апреле 2024 года женщина заключила договор с ГУПС «Севастопольгаз» о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации ее жилого дома на ул. Огородной в с. Андреевка. Однако технологическое присоединение так и не было произведено.

Кроме догазификации, прокурор потребовал компенсировать женщине моральный вред за длительное отсутствие нормальных условий проживания в ее доме.

Согласно решению суда на газораспределительную организацию возложена обязанность газифицировать дом и выплатить женщине компенсацию в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура проконтролирует фактическое подключение газа в доме заявительницы.

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Ольга Сурикова