В Белгородской области на складе с боеприпасами произошел подрыв

В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что предпринимаются меры по вывозу жителей на безопасное расстояние.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил о погибших и пострадавших в результате подрыва склада. Но без подробностей об их количестве.

Как уточнили в правоохранительных органах, среди погибших сотрудники Росгвардии.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Белгородской области.

Российской системой ПВО также были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. В этом случае пострадавших не было. Гладков добавил, что аварийные бригады должны быстро исправить ситуацию.

Напомним, накануне осколком ракеты была разрушена часть многоэтажного дома в Белгороде.

Ольга Сурикова