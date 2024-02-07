Открытие корпуса начальной школы гимназии №3: есть ли шанс

Когда же наконец примет учеников давно отремонтированный корпус начальной школы гимназии №3, пытались услышать депутаты Заксобрания Севастополя в ходе последней сессии.

«Корпус находится в судебных тяжбах, в арбитраже. Перспектива… не могу сказать о сроках завершения этих рассмотрений. На сегодня проведена экспертиза, в ближайшее время ожидаем ее результаты, и уже в суде будем проводить дальнейшую политику в отношении подрядной организации, которая это строила», — ответил директор департамента образования Максим Кривонос.

Он добавил, что уже споров относительно того, что подрядчиком были проведены улучшения нет, экспертиза их подтверждает, «здесь уже вопрос в урегулировании согласия в этой части».

Ни каких конкретных сроков завершения судов чиновник не смог назвать.

Напомним, проблемы в воде в эксплуатацию отремонтированного корпуса школы в том, что в рамках капремонта по просьбе администрации учебного заведения были сделаны дополнительные объемы работ почти на 11 млн рублей. Но администрация не смогла подписать акты, так как в изначальном проекте эти виды улучшений не были прописаны.

Ольга Сурикова

Фото: https://school3.edusev.ru/

