Открылся обновленный сквер курсантов в Севастополе

Юрий Югансон успел выложить фоторепортаж

В Севастополе после реконструкции открыли сквер курсантов. Жители микрорайона Стрелецкая бухта уже успели его оценить.

Здесь появились новые красивые дорожки, фонари, парковая мебель, детская и спортивные площадки. А также площадка для дрессировки и выгула собак, которая до сих пор вызывает много споров.

Известный севастопольский фотограф Юрий Югансон выложил фотоотчет с открытия сквера в социальной сети Facebook.

Участники группы Подслушано в Севастополе соцсети Вконтакте выложили фотографии, на которых можно оценить вечернюю подсветку и оформление парка.

Реконструкция сквера началась в апреле 2020 года. Стоимость работ – 109 миллионов рублей.

Фото: Юрий Югансон/facebook.ru, Подслушано в Севастополе/vk.com