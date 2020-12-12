Власть

Открылся обновленный сквер курсантов в Севастополе

12-12-2020
админ
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Юрий Югансон успел выложить фоторепортаж

В Севастополе после реконструкции открыли сквер курсантов. Жители микрорайона Стрелецкая бухта уже успели его оценить.

Здесь появились новые красивые дорожки, фонари, парковая мебель, детская и спортивные площадки. А также площадка для дрессировки и выгула собак, которая до сих пор вызывает много споров.

Известный севастопольский фотограф Юрий Югансон выложил фотоотчет с открытия сквера в социальной сети Facebook.

 

Участники группы Подслушано в Севастополе соцсети Вконтакте выложили фотографии, на которых можно оценить вечернюю подсветку и оформление парка.

Реконструкция сквера началась в апреле 2020 года. Стоимость работ – 109 миллионов рублей. 

Фото: Юрий Югансон/facebook.ru, Подслушано в Севастополе/vk.com

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