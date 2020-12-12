В Севастополе восстанавливают Туристский пруд

Застраивать территорию не планируется

Работы планируют завершить до паводков. Такое сообщение появилось сегодня на сайте правительства Севастополя.

Отмечается, сегодня директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова, депутаты, общественники выезжали на место, чтобы проконтролировать ремонт гидротехнического сооружения водоема.

«Застраивать эту территорию никто не планирует — это водный объект, который внесен в государственный водный реестр, и сейчас ГБУ «Экоцентр» производит комплекс работ по восстановлению. Все работы выполняются только в соответствии с проектом, который прошел экспертизу. Объем воды зависит от осадков и грунтовых вод», – отметила Юлия Гаврилова.

По ее словам, на сегодняшний день завершена подготовительная фаза и начато восстановление земляной дамбы, после чего будет обустроен регулируемый водосброс.

На втором этапе будет проведена расчистка и восстановление водосбросного канала.

«Работы ведутся параллельно по трем направлениям: восстановление «тела» земляной дамбы, определение отметок водосброса и заглушка самой трубы», – сообщили в отделе эксплуатации гидротехнических сооружений ГБУ «Экоцентр».

Завершить работы планируется до начала паводкового периода, чтобы была возможность проверить работоспособность всего комплекса гидротехнического сооружения, после чего постепенно наполнить его паводковыми водами.

В пресс-службе уточнили, что ранее было установлено, что труба, проложенная внутри дамбы, дала течь. Сейчас повреждения были устранены.

Напомним, ранее сообщалось, что девять ставков и озёр в Балаклавском районе Севастополя используются без учёта критериев безопасности

Фото: пресс-служба правительства Севастополя