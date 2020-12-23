Отключением газа в Севастополе заинтересовалась прокуратура

При наличии оснований будут приняты меры

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту ограничения подачи газа в городе 22 декабря, говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Севастополя организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по факту временного ограничения подачи газа. Голубое топливо в настоящий момент не подаётся на многие объекты теплоснабжения, многоквартирные и частные дома. Газа, а значит и отопления нет в четырех районах города.

«Прокуратурой будет дана оценка полноты принятых мер, направленных на обеспечение подачи газа потребителям. Ход проведения работ по восстановлению газоснабжения находится на контроле прокуратуры», – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, в Севастополе была выявлена утечка газа на магистральном газопроводе. 22 декабря утром начались ремонтные работы, в связи с чем прекратилась подача голубого топлива потребителям. Вернуть обещают уже сегодня.