В Севастополе торговый представитель «нагрел» двух работодателей на 600 тысяч

Он осужден за мошенничество

В Севастополе осужден мужчина, который работая торговым представителем двух компаний, использовал свое служебное положение для погашения собственного долга, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В частности, отмечается, что севастополец, 1983 года рождения, работал торговым представителем двух фирм по продаже пиломатериалов в феврале-марте текущего года. Сотрудникам этих компаний он сообщал недостоверные сведения о поступлении заказов по безналичному расчету, чтобы погасить свой долг.

«Под этим предлогом он получал партии пиломатериалов и перепродавал их за наличные денежные средства, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению», – указано в сообщении городской прокуратуры.

Мужчина успел провернуть четыре такие мошеннические сделки и причинил поставщикам ущерб на общую сумму почти 600 тысяч рублей.

Гагаринский районный суд Севастополя назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и взыскал с него материальный ущерб.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Севастополе полиция задержала таксиста, подозреваемого в мошенничестве при получении пособий по безработице.