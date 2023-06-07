От отравления смертельным сидром скончались уже 32 человека

По информации Министерства здравоохранения РФ, общее количество пострадавших от суррогатного сидра на данный момент составляет 90 человек, среди них четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Еще пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

При этом, по данным региональных властей и минздравов, из общего числа отравившихся 32 человека умерли. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что Минпромторг разработал проект закона, который предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот.

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