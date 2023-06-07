Командующему Черноморским флотом Виктору Соколову присвоено звание адмирала

Командующему Черноморским флотом Российской Федерации Виктору Соколову присвоено воинское звание адмирала. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.

Виктор Соколов, тогда еще вице-адмирал, был назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России, 10 августа 2022 года. Он сменил на этом посту адмирала Игоря Осипова. А 7 октября 2022 года прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего ЧФ.

Виктор Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР.

Окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 1985 по 2012 годы проходил службу на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2013 по 2020 годы был заместителем командующего Северным флотом. С декабря 2019 года был начальником Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Ольга Сурикова