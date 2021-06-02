Где в Севастополе не будет света 2 июня

Отключения сегодня коснутся в основном сельской местности

В Севастополе 2 июня будет проводиться плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии в пос. Андреевка: прививочная станция (Качинский +); ТСН «Интернационалист»; ПК СТ «Алмаз».