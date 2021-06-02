Где в Севастополе не будет света 2 июня

Отключения сегодня коснутся в основном сельской местности
В Севастополе 2 июня будет проводиться плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии в пос. Андреевка: прививочная станция (Качинский +); ТСН «Интернационалист»; ПК СТ «Алмаз».
Также в пос. Любимовка: ул. Батарейная 2-12(чет), 1,7/4,7/8,7/18,7/20,11/4; ул. Софьи Перовской 10,44, 50-54(чет),58, 9-в,9,53,61; ул. Качинское шоссе 28-А,30-44(чет),52, 37-41(нечет), 1-а, 1; ул. Южногородская 27,35,37; ул. Школьная 1.
с 09:00 до 17:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с.Орлиное: пер. Форосский, 4,8,5-7; ул. Кедровая, 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская, 2-в,1; ул. Евгении Грунской, 16-22,1-5; ул. Кипарисовая, 10-22,9-11; ул. Трактористов, 2-12,1-19.
Для обеспечения безопасного производства неотложных ремонтных работ на высоковольтной кабельной линии 6000В с 02 по 4 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по адресу:
ул. Руднева, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 45-А, 29, 37, 39, 49, 57, 63;
28, 28-А, 28-Б, 28-В, 30, 30-А, 26-Б;
ул Восточная, 16-Д,16-Г; 55-А,49,51,55.