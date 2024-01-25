Уровень воды на реках Крыма поднимется, но опасной отметки не достигнет

МЧС Крыма предупредило о подъемах уровня воды на реках региона на 25 -26 января 2024 года

«Во второй половине суток 25 января и в течение суток 26 января на реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок», — предупредили в ведомстве.

Из-за сложных погодных условий в Крыму 25-27 января действует штормовое предупреждение.

Также отмечается, что при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Ольга Сурикова