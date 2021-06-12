Оштрафован главбух «Горсвета» за долги перед подрядчиками в размере 14 млн рублей

Установлено, что учреждением в 2020 году с подрядными организациями заключены три договора на капитальный ремонт объектов наружного освещения. Однако предприятие своевременно не оплатило выполненные работы, что привело к задолженности перед подрядными организациями на сумму свыше 14 млн. руб.

После рассмотрения представления прокуратуры задолженность была погашена и главный бухгалтер привлечен к ответственности с назначением штрафа в размере 90 тысяч рублей.

Напомним, ранее Управление ФСБ сообщило о том, что бывший директор ГБУ «Горсвет» подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Им было оплачено за невыполненные работы 18 миллионов рублей.

Ольга Сурикова