На симферопольца заведено уголовное дело за оправдание нацизма

В расследовании участвуют ФСБ, следком и МВД

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего симферопольца, который на своей странице в соцсети опубликовал пост, оправдывающий нацизм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что молодой человек у себя дома с персонального профиля в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе публикацию, в которой содержатся факты отрицания установленных приговором от 1 октября 1946 года Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных этим приговором», – сообщила Постнова.

Также в размещенном тексте имелись признаки оправдания идеологии нацизма, жестокого обращения с военнопленными и программы использования рабского труда.

«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъята литература с признаками экстремистского содержания и иные предметы, представляющие интерес для органов следствия», –добавили в пресс-службе.

В ходе допроса от фигуранта уголовного дела следователем получена явка с повинной в совершенном преступлении.

Преступная деятельность молодого человека была выявлена сотрудниками МВД и УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовное дело возбуждено за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Установление всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

Напомним, ранее в отношении 24-летнего севастопольца Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за одобрение преступлений нацизма в социальных сетях.

Ольга Сурикова