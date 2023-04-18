Организаторы отказались в этом году от проведения очного шествия «Бессмертного полка» в России

Традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в России в 2023 году не будет. Такое решение приняли организаторы штаба ООД «Бессмертный полк России», пишет ТАСС.

Как отметила сопредседатель центрального штаба, депутат Госдумы Елена Цунаева, всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения