Организаторы отказались в этом году от проведения очного шествия «Бессмертного полка» в России

Традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в России в 2023 году не будет. Такое решение приняли организаторы штаба ООД «Бессмертный полк России», пишет ТАСС.
Как отметила сопредседатель центрального штаба, депутат Госдумы Елена Цунаева, всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения
Она отметила, что ряд регионов, среди которых Крым, уже отказались от проведения этой акции в силу угрозы.
«Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — пояснила она.
Цунаева считает, что нужно просто разместить портреты погибших родственников рядом, чтобы в течение праздника они находились рядом.
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Ольга Сурикова