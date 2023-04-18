Со скалы на Мангуп-Кале сорвался турист

Вечером 15 апреля сотрудникам ГКУ РК «Крым-спас» поступила информация, что в районе пещерного города Мангуп-Кале Бахчисарайского района мужчина сорвался со скалы.

На место отправилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-спас», сотрудники ГУ МЧС России по РК и скорой медицинской помощи.

Прибыв, специалисты выяснили, что во время прогулки мужчина сорвался с мыса Тешкли — Бурун с высоты около 20 метров.

Спасатели поднялись к подножию скалы и с помощью носилок транспортировали туриста к служебному авто, а после — к карете СМП, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Читайте также: В Севастополе мужчина сорвался с высоты на Фиоленте

Ольга Сурикова