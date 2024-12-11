Опубликовано полное расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Сообщается о расписании единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в России на 2025 год. Названы даты и предметы, которые будут экзаменованы как в досрочный, так и в основной период.
Для ЕГЭ указаны даты с 21 марта по 11 июня. Для ОГЭ расписание охватывает период с 22 апреля по 16 июня.
Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.
Досрочный период ЕГЭ:
— 21 марта: география, литература
— 25 марта: русский язык
— 28 марта: математика (базовый и профильный уровни)
— 1 апреля: биология, иностранный язык (письменная часть), физика
— 4 апреля: устная часть экзамена по иностранному языку
— 8 апреля: информатика, обществознание
— 11 апреля: история, химия
Основной период:
— 23 мая: история, литература, химия
— 27 мая: математика (базовый и профильный уровни)
— 30 мая: русский язык
— 2 июня: обществознание, физика
— 5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть)
— 10 июня: информатика, устная часть экзамена по иностранным языкам
— 11 июня: информатика, устная часть экзамена по иностранным языкам
Расписание ОГЭ:
Досрочный период:
— 22 апреля: математика
— 25 апреля: русский язык
— 29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия
— 6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика
Основной период:
— 21-22 мая: иностранные языки
— 26 мая: биология, информатика, химия, обществознание
— 29 мая: география, физика, химия, история
— 3 июня: математика
— 6 июня: география, информатика, обществознание
— 9 июня: русский язык
— 16 июня: биология, литература, физика, информатика