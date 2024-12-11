Опубликовано полное расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Сообщается о расписании единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в России на 2025 год. Названы даты и предметы, которые будут экзаменованы как в досрочный, так и в основной период.

Для ЕГЭ указаны даты с 21 марта по 11 июня. Для ОГЭ расписание охватывает период с 22 апреля по 16 июня.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Досрочный период ЕГЭ:

— 21 марта: география, литература

— 25 марта: русский язык

— 28 марта: математика (базовый и профильный уровни)

— 1 апреля: биология, иностранный язык (письменная часть), физика

— 4 апреля: устная часть экзамена по иностранному языку

— 8 апреля: информатика, обществознание

— 11 апреля: история, химия

Основной период:

— 23 мая: история, литература, химия

— 27 мая: математика (базовый и профильный уровни)

— 30 мая: русский язык

— 2 июня: обществознание, физика

— 5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть)

— 10 июня: информатика, устная часть экзамена по иностранным языкам

— 11 июня: информатика, устная часть экзамена по иностранным языкам

Расписание ОГЭ:

Досрочный период:

— 22 апреля: математика

— 25 апреля: русский язык

— 29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия

— 6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика

Основной период:

— 21-22 мая: иностранные языки

— 26 мая: биология, информатика, химия, обществознание

— 29 мая: география, физика, химия, история

— 3 июня: математика

— 6 июня: география, информатика, обществознание

— 9 июня: русский язык

— 16 июня: биология, литература, физика, информатика