На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП – погиб 80-летний пассажир

Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района проводят проверку по факту смертельного ДТП.

По предварительным данным, 11 декабря в обед на 193 км + 400 м автодороги «Таврида», недалеко от села Трудовое, произошла авария. 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал из Керчи в Севастополь. Мужчина не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «ВАЗ», которым управлял 84-летний водитель, что привело к столкновению.

В машине «ВАЗ» находился еще один пенсионер – 80-летний мужчина. Он получил смертельные травмы. Водитель автомобиля ВАЗ был госпитализирован с телесными повреждениями.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Кристина Ветер