В Севастополе удерживают рост цен на хлеб

По поручению Правительства Севастополя продолжается субсидирование хлебозавода для поддержания цен на социальные сорта хлеба — «Формовой» и «Дарницкий» — на уровне 2021 года.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это означает, что в 2025 году севастопольцы смогут приобрести эти сорта хлеба по цене 20 рублей за буханку.

Субсидирование предприятия ООО «Царь Хлеб» продолжается уже третий год подряд, и на 2025 год также предусмотрены необходимые финансовые средства для поддержки. Это позволит сохранить цену на «Формовой» и «Дарницкий» хлеб, а вес буханок останется прежним — 750 граммов для «Формового» и 800 граммов для «Дарницкого».

Хлеб можно будет купить во всех фирменных магазинах сети «Царь Хлеб».

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Кристина Ветер