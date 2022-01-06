Опасная находка на Яшмовом пляже оказалась учебной миной 1939 года

Такие сюрпризы редкость

Недавно на Яшмовый пляж на Фиоленте морем вымыло предмет, похожий на морскую мину. Морской «подарок» серьезно напугал обывателей, они начали писать в соцсетях, что на побережье находится взрывоопасный предмет.

Однако в севастопольском главке МЧС проверили находку и поспешили заверить жителей в абсолютной ее безопасности.

«Предмет, обнаруженный в указанной местности, обследован специалистами и идентифицирован как учебная гальваноударная мина образца 1939 года (М-39). Находка не взрывоопасна, заряда взрывчатого вещества внутри корпуса нет», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан не паниковать зря. В настоящее время принимается решение о вывозе находки с места обнаружения.

При этом, в главке подчеркнули, что такие случаи, когда мины времен войны оказываются учебными крайне редки, чаще спецотряду МЧС приходится иметь дело с боевыми единицами. Поэтому и призвали людей самостоятельно не пытаться обследовать подобные предметы ни в воде, ни на суши.

Напомним, в Севастополе задержан местный житель, который у себя в доме на одном из садовых товариществ хранил гранаты времен войны.

Ольга Сурикова