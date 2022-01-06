Коронавирус передумал отступать в Севастополе

Медленно, но поднимается вверх заболеваемость

В Севастополе по состоянию на 6 января зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

13 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 4 человека в возрасте от 39 до 79 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 040 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 280 человек, 1 856 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 6 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.