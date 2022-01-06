Коронавирус передумал отступать в Севастополе

Медленно, но поднимается вверх заболеваемость
В Севастополе по состоянию на 6 января зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
13 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 4 человека в возрасте от 39 до 79 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 040 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 280 человек, 1 856 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 6 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.