Директор департамента культуры Ирина Романец покидает Севастополь

В ходе заседания правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что директор департамента культуры Ирина Романец покидает свою должность.

«Руководитель департамента культуры Ирина Романец по личным обстоятельствам вынуждена покинуть Севастополь. Спасибо вам за работу. Вы сделали многое для придания нового импульса культуре Севастополя. За работу хочу отблагодарить вас почетной грамотой Правительства», — сказал градоначальник.

Напомним, Романец была назначена на должность руководителя департамента культуры Севастополя в марте 2021 года. Ранее она работала заместителем главы Сочи.