Оганесян: Да здравствует разум, да здравствует Александр Сергеевич Пушкин

Директор гимназии № 1 Виктор Оганесян во время церемонии открытия памятника великому русскому поэту рассказал, что значит имя Александра Пушкина для Севастополя.

«Пушкин в наших сердцах, Пушкин всегда с нами. Как сказал Давид Самойлов: «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу. Да здравствуют музы, да здравствует разум, да здравствует Александр Сергеевич Пушкин», — продекламировал Оганесян.

Идея поставить памятник поэту на территории школы, носящей его имя уже около четверти века, появилась давно. Однако, совсем недавно директор гимназии Виктор Оганесян обратился за поддержкой к заместителю председателя заксобрания Севастополя Илье Журавлеву.

При содействии Журавлева, а также депутата заксобрания Севастополя Андрея Куринова и протоиерея Алексея Петренко идея была воплощена в жизнь.