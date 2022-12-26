В Севастополе выпавшая из окна 4-го этажа маленькая девочка Новый год будет встречать дома

Маленькая трехлетняя девочка выпавшая из окна 4-го этажа дома на улице Горпищенко в Севастополе идет на поправку и уже даже разговаривает, пишет издание ForPost.

Мама малышки Анастасия рассказала, что ее дочери удалось выкарабкаться из тяжелейшего состояния, благодаря стараниям медиков, и вскоре она будет выписана из больницы домой.

«Мы идем на поправку. Уже разговаривает. Завтра анализы сдадим, если все хорошо, то выписывать будут», — поделилась Анастасия.

Трагический случай произошел утром 6 декабря. Тогда девочку с многочисленными травмами доставили в реанимационное отделение ГБУЗС «Городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка», где она находилась несколько дней в состоянии комы.

Далее ее состояние стало постепенно улучшаться, и ребёнок был переведен в общую палату.

Теперь малышке предстоит пройти комплекс реабилитационных мероприятий, в том числе в специализированном центре.

«Реабилитацию будет уже дома проходить. Будем ее возвращать, как раньше было у нас», — добавила мама девочки.

Ольга Сурикова