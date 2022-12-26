Развожаев порекомендовал не злоупотреблять пиротехникой в Новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что в городе не будет вводиться запрет на использование пиротехнической продукции в новогодние праздники, но посоветовал жителям помнить, в какое время они живут.

«Запретить продажу пиротехнических изделий сейчас законной возможности нет. Тем не менее, понятно, что время сейчас такое. На отдельных объектах охрана будет усилена. Поэтому категорически не рекомендуется пользоваться праздничными пиротехническими изделиями, особенно в предновогодние дни и в праздничную ночь», – пояснил губернатор.

Как альтернативу для желающих устроить салют он посоветовал выбирать площадки, которые удалены из центральной части города и от объектов особого внимания.

«Запретить тотально мы не можем, но рекомендуем этим не злоупотреблять, понимая ситуацию, которая есть», — заключил Развожаев.

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Ольга Сурикова

Фото: Юрий Югансон

