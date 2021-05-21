В Севастополе самая низкая безработица в ЮФО

Но она все равно растет

По данным Росстата, безработица в Севастополе по итогам первого квартала 2021 года составляет 4,6 %.

В пределах Южного федерального округа это лучший показатель, за нашим городом следует Ростовская область с 4,8 %, самый высокий показатель в Республике Адыгея – 8,5 %. Средний результат по округу составляет 5,7 %, по стране 5,6%

Напомним, что в аналогичный период прошлого года Росстат сообщал, что данный показатель в Севастополе составлял 3,9 %, а к концу 2020 года увеличился до 4,4%, сравнивая данные показатели можно сказать что в нашем городе наблюдается незначительный рост безработицы.

Дмитрий Островский