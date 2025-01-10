Одно правило для водителей в силу не вступит

Водителям сообщили, что планируемые изменения в правилах дорожного движения, которые должны были запретить автовладельцам использовать устройства, отвлекающие их от дороги (например, планшеты и смартфоны), не будут введены.

Министерство транспорта РФ объявило, что эти изменения не вступят в силу с марта 2025 года.

Ранее обсуждалась возможность запрета на использование таких устройств, но теперь этого не произойдет.

В настоящее время за использование мобильного телефона за рулем без специальной системы предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.

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Кристина Ветер