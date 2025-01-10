Депутаты придумали, как сделать, чтобы денег хватало и после новогодних праздников

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил разделить аванс на две части, чтобы сократить интервал между выплатами в январе и избежать резких изменений в доходах россиян после новогодних праздников.

Первая часть аванса могла бы выплачиваться до 15 января, а вторая — около 20 января.

Гаврилов отметил, что из-за праздников в начале января меньше рабочих дней, что снижает размер аванса. Для улучшения финансового положения работников работодателям следует пересмотреть свои внутренние правила. Депутат также предложил увеличить аванс с 40% до 50% от месячного оклада, что, например, при окладе в 50 тысяч рублей составило бы 25 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что новогодние праздники не влияют на фиксированный оклад, и работодатели обязаны платить полный месячный оклад, но это не касается работников с зарплатой, зависящей от рабочего времени.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер