Романтический вечер для жительницы Севастополя обошелся в 80 тысяч

34-летний севастополец оказался в неприятной ситуации из-за своей страсти к азартным играм. Все началось с того, что он решил устроить вечер с 31-летней подругой, предложив ей выпить. После нескольких рюмок она уснула, а «герой», не теряя времени, сел за онлайн-казино и быстро проиграл все свои сбережения.

Когда деньги закончились, он не придумал ничего лучше, чем разбудить свою пьяную возлюбленную и попросить у нее код от интернет-банка. Наивная девушка, не подозревая о его намерениях, сообщила код и снова уснула. Тем временем мужчина перевел с ее счета несколько тысяч рублей и продолжил играть, в итоге проиграв более 80 тысяч рублей.

Утром, заметив списание с банковского счета, потерпевшая выгнала его из квартиры. Он пообещал вернуть деньги, но так и не сдержал слово. Вскоре его задержали сотрудники полиции, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в краже.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер