В Севастополе вырастет плата за коммуналку

Городское хозяйство
25-12-2023
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В следующем году жителям Севастополя придется еще больше платить за капремонт своего жилья. Постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах было принято правительством Севастополя 22 декабря, пишет ForPost.

Речь идет о ежегодной индексации, пояснил замдиректора горхоза Николай Битосов. В этом году минимальный взнос по данной статье составлял 11,98 рубля за квадратный метр. В 2024-м он составит уже 15,38 рубля.

Еще год назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев называл экономически обоснованным тариф в 28,5 рублей. Разницу между экономически обоснованным и действующим тарифом, по его словам, компенсировал бюджет Москвы. В этом году такие подробности на заседании не озвучивались, но, судя по размеру взноса, вопрос о компенсации удалось «проработать».

Ольга Сурикова

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