В Севастополе вырастет плата за коммуналку

В следующем году жителям Севастополя придется еще больше платить за капремонт своего жилья. Постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах было принято правительством Севастополя 22 декабря, пишет ForPost.

Речь идет о ежегодной индексации, пояснил замдиректора горхоза Николай Битосов. В этом году минимальный взнос по данной статье составлял 11,98 рубля за квадратный метр. В 2024-м он составит уже 15,38 рубля.