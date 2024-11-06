Очередной пособник ГУР Украины пытался взорвать российского военнослужащего в Севастополе

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина России Игоря Судиловского. Его обвиняют в госизмене, покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывного устройства

30-летний гражданин России Игорь Судиловский в феврале 2024 года начал сотрудничать с ГУР Украины. Он получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство для теракта. В марте 2024 года Судиловский установил взрывное устройство на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает военнослужащий ВС РФ. При его появлении он собирался взорвать бомбу.

Однако после установки взрывного устройства его задержали сотрудники ФСБ, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, недавно севастопольца Игоря Копылу приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя