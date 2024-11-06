Трамп назвал себя 47 президентом США во время речи перед сторонниками

Завершились самые обсуждаемые в России выборы. Выборы президента США.

В гонке участвовали 2 кандидата. От Демократической партии Камала Харрис, ее партию ещё называют «синие». От Республиканской партии кандидат — Дональд Трамп, он «красный».

FOX News прогнозирует, что Дональд Трамп станет 47-м президентом США. А Илон Маск в своих соцсетях написал: «Будущее будет фантастическим». Он уже начал выкладывать мемы со своим присутствием в овальном кабинете.

Первым мировым лидером, который поздравил Трампа (итоговых результатов еще нет) стал правый президент Сальвадора Найиб Букеле.

Сам Трамп вышел на сцену во Флориде после того, как крупные СМИ объявили его победу.

Новому американскому лидеру в июне этого года исполнилось 78 лет.

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Ольга Сурикова