Крымчанка ударила незнакомого мужчину ножом на свадьбе своей дочери

В Симферопольском районе Крыма местная жительница осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью.

53-летняя жительница Симферополя в ноябре 2023 года в селе Мазанка во время свадьбы дочери повздорила с ранее незнакомым ей мужчиной. Она перешла от слов к действию и нанесла ему удар складным ножом в брюшную область, причинив тяжкий вред здоровью.

Женщина была задержана. Она приговорена к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Севастополе будут судить 17-летнего парня за попытку убить собственную мать.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова