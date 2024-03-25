В Севастополе рассказали, как предпринимателям получить компенсацию ущерба от ракетной атаки

Губернатор Севастополя опубликовал информацию для предпринимателей пострадавших от последнего ракетного обстрела города.

«Для определения общего предварительного объема ущерба необходимо провести максимально подробную фото- и видеофиксацию повреждений, а также самостоятельно с участием сотрудников своих предприятий составить акт фиксации предварительного ущерба, указав, какой объект пострадал, площадь объекта, его адрес, какие повреждения нанесены.

Пакет документов, которые нужно собрать, — по ссылке.

С понедельника необходимо связаться с Департаментом экономического развития города Севастополя по телефону + 7 (8692) 54-21-40 в рабочее время или отправив сообщение на электронную почту depeconomy@sev.gov.ru для консультирования по дальнейшим действиям.

Ольга Сурикова