Севастопольских школьников ЦИПсО вербует для терактов в ТЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что ЦИПсО запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами к детям организовывать теракты.

«Такие сообщения направлены на детей и подростков, которые не в полной мере осознают неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в «террористов». Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку», — подчеркнул глава города.

Он призвал родителей, особенно во время школьных каникул, быть еще более внимательными к своим детям, знать где они, с кем и о чем переписываются.

«К сожалению, были случаи, когда именно дети отправляли в паблики видео во время атак на город», — констатировал Развожаев.

Севастопольцев обо всех попытках незнакомцев привлечь к незаконной деятельности призвал сообщать в бот «Оборона Севастополя».