На горе Бойко спасена группа туристов

Группа туристов из пяти человек попросили помощи у спасателей на горе Бойко в Бахчисарайском районе.

С наступлением ночи, молодые люди сбились с тропы и не смогли самостоятельно выйти.

Сотрудники МЧС России и ГКУ Крым-спас прочесали горно-лесную территорию пешим ходом и на машинах.

С туристами удалось установить связь по телефону. Их нашли и доставили к ближайшему населенному пункту — с.Соколиное. В медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, что на сайте МЧС России можно заполнить онлайн-заявку на регистрацию туристских групп. В ней указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. По окончанию мероприятия, необходимо проинформировать МЧС о возвращении.

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Анна Левина