В Севастополе открылась выставка «Моя семья — Россия»

На центральных городских улицах в День народного единства разместили выставку «Моя семья — Россия»

Авторами работ выступили юные художники направления «Дизайн» Севастопольской детской школы искусств. Плакаты показывают всё разнообразие народов России, их культуру, традиции и ремесла.

Юные художники работали над проектом с сентября. Каждый автор выбирал свой народ, изучал его быт и предлагал сам, исходя из изученного материала, композицию плакатной работы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина