О зимнем отдыхе стоит позаботиться уже сейчас – цены поднимут

Россиян предупредили об увеличении стоимости отдыха в России в зимние праздники. Повышение планируется на 22% по сравнению с прошлым годом.

Это связано с высокой популярностью зимнего туризма и ростом цен на билеты, размещение в гостиницах и услуги транспортной инфраструктуры.

Зампред Комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач отмечает, что цены уже выросли на 14% в текущем году из-за различных факторов, включая подорожание билетов и нехватку номерного фонда.

Несмотря на рост цен, спрос на путешествия остается высоким, и прогнозируется, что в зимний туристический сезон 2024-2025 годов россияне совершат 33 миллиона турпоездок, что на 4% больше, чем в прошлом году.

«Севкор» сравнил цены на размещение в нескольких известных отелях Севастополя в октябре и в конце декабря.

Стандартный номер на двоих сейчас можно снять в среднем за 6-7 тысяч рублей.

А в канун новогодней ночи цены повышаются на три тысячи рублей.

Возможно, ближе к декабрю ситуация еще поменяется и стоимость будет выше.

Исходя из практики, бронировать отдых на Новый год стоит уже сейчас, пока нет ажиотажа и сильного повышения цен.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер