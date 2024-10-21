Многодетным семьям хотят разрешить тратить деньги на погащение автокредита

Из средств материнского капитала многодетные семьи смогут тратить порядка 450 тысяч рублей на погашения автокредита или покупки российского автомобиля. С таким предложением выступили в Госдуме РФ.

Авторами инициативы являются лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

Обращение депутаты направили министру финансов Антону Силуанову.

Авторы инициативы считают, что такая мера поможет улучшить уровень жизни многодетных семей, положительно скажется на демографической ситуации, а также поддержит российский автопром и экономику в целом.

Сейчас 450 тысяч рублей из материнского капитала семьи могут потратить на погашение ипотеки, однако многие, по мнению депутатов, продолжают испытывать трудности с приобретением машины. А когда в семье несколько детей, собственный транспорт это уже не роскошь, а необходимость.

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Кристина Ветер