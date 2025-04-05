В допуске в «Опукский» заповедник взята пауза на неопределенный срок

В «Опукском» заповеднике продлен «режим тишины», сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым». По мнению специалистов, это благотворно отразится на природе: никто не будет беспокоить птиц и других обитателей Опука.

«Просим отнестись с пониманием к мерам, которые осуществляют военные в данный период времени», — отметили в пресс-службе заповедника.

Любителям фото с дикими тюльпанами придется подождать или обратить внимание на альтернативные маршруты — например, «Казантипский» заповедник. Там открылся для посещения маршрут «Берег каменных крокодилов». Хоть диких тюльпанов не найти, фото в этом месте не менее эффектные.

Фото: Объединенная дирекция ФГБУ «Заповедный Крым»

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города