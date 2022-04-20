Новый зам Развожаева решил довести разделение Севастополя до конца

На Северной могут появится свои органы власти

В Севастополе завершаются процедуры по созданию в городе вместо десяти одиннадцати муниципалитетов. Об этом во время своего утверждения на должности заместителя губернатора заявил Сергей Толмачев на сессии заксобрания.

Толмачев отметил, что уже в ближайшее время Северная сторона может стать отдельным муниципалитетом. И весь процесс поддерживается губернатором Михаилом Развожаевым.

«Все те препятствия, которые были юридически-технического характера, по поводу выделения отдельно Северной стороны, они устранены. И в ближайшее время мы уже будем к вам выходить в Законодательное собрание с тем, чтобы определенные изменения внести в законодательство для того, чтобы этот статус стал возможным», – сказал он, обращаясь к депутатам.

Напомним, Нахимовским муниципалитетом было принято решение о разделении округа на Северную и Корабельную сторону, в каждом появятся свои органы власти.

Ольга Сурикова