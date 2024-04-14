Губернатор  Севастополя рассказал о своем походе по Большой Севастопольской тропе из Балаклавы, затем в сторону Серебряного пляжа

Благодаря его прогулке, будет отремонтирован мостик, который ведет из Балаклавы к Серебряному пляжу.

Глава города отметил, что стал на путь исправления и вместо кабинета открывает для себя новые «места силы». Для этого он накануне проснулся в полшестого утра и отравился на пешую прогулку с супругой Надеждой.

«Признаюсь честно, сегодня получил огромное удовольствие от нашей удивительной природы, от свежего воздуха. Поверьте, это стоит того, чтобы проснуться в половине шестого утра. Рекомендую.

По дороге сам увидел разрушенный мостик, о нем вы писали мне в комментариях. Мостик, который ведет из Балаклавы к Серебряному пляжу, официально не относится к Большой Севастопольской тропе, был разрушен в ноябре, еще до шторма. Обязательно в ближайшее время приведем его в порядок. Дал соответствующее поручение», — поделился губернатор впечатлениями и предложил севастопольцам делиться своими любимыми маршрутами.

Ольга Сурикова