В Феодосии будут судить подростка за жестокое избиение знакомого

Напомним, в начале января было выявлено видео, на котором двое подростков из Феодосии жестоко избивают сверстника.

По данным обстоятельствам было незамедлительно возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Установлено, что днем 3 января 14-летний школьник в Комсомольском парке избил 17-летнего юношу. В нанесении побоев также принимал участие 13-летний подросток, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. А 12-тилетняя девочка снимала происходящее на мобильный телефон.

Мальчик доставлен в больницу в бессознательном состоянии с множеством телесных повреждений, в том числе – тяжких.

Фигурант уголовного дела свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес извинения пострадавшему. Судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе следствия установлены иные факты противоправного поведения и применения насилия к сверстникам со стороны подростков. Всем эпизодам дана надлежащая правовая оценка, изучена обстановка в семьях. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в составе группы лиц, завершено.

Ольга Сурикова