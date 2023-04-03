В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве Владлена Татарского

Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) — 26-летнюю Дарью Трепову — задержали в Санкт-Петербурге, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, вчера, 2 апреля, появились сообщения, что в Санкт-Петербурге взорван известный военкор Владлен Татарский.





По информации СМИ, взрывчатка была спрятана в статуэтке, которую на встрече ему подарила одна из участниц. Встреча проходила в одном из питерских кафе. В результате взрыва один человек погиб, еще 19 пострадали. В соцсетях появилось фото предположительной исполнительницы теракта. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК.