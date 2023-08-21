Михаил Смородкин: Реставрации, фестивали, новые экскурсии – в музее-заповеднике все связано единым ритмом

Хранитель истории нашего города – Музей обороны Севастополя – непрерывно стремится сделать знакомство с музейными объектами интересным, а мероприятия и экскурсии – запоминающимися. О плановых работах по развитию музейных объектов и ближайших фестивалях рассказывает директор музея-заповедника Михаил Смородкин.

– Михаил Андреевич, на территориях музейных объектов на протяжении нескольких лет полным ходом идут масштабные ремонтно-реставрационные работы. Севастопольцев и гостей города интересуют подробности: что уже сделано и что еще предстоит выполнить?

– Да, на площадках музея действительно выполнен огромнейший пласт работ по реконструкции, реставрации и сохранению мест героической истории города и страны. Преобразились мемориальные комплексы «Малахов курган» и «Сапун-гора», произведена коренная реэкспозиция выставочных залов в здании Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», в оборонительной башне Малахова кургана, в соборе святого Владимира – усыпальнице выдающихся русских адмиралов.

– В этом году после масштабной реставрации открылась Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Как проходили работы и что можно увидеть в обновленной экспозиции?

– Работы по реставрации и современному техническому оснащению здания Диорамы были проведены спустя 27 лет застоя. В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации Музей отреставрировал фасады, кровлю, наружный смотровой балкон, входные порталы, оконные и дверные заполнения, лестницы и внутренние интерьеры. Мы заменили все инженерные коммуникации, обновили зонт-рефлектор (прим. отражатель, обеспечивающий правильное освещение в зале), освежили и актуализировали экспозицию на нижнем этаже – теперь в витринах расположены предметы, рассказывающие о том, как жил и боролся Севастополь с первых дней войны, в период 250-дневной героической обороны 1941–1942 гг. и в дни победоносного освобождения в мае 1944 г. К слову, теперь из всех предметов, представленных в обновленной экспозиции, порядка 20% ранее нигде не выставлялись.

– Как сейчас проходят ремонтно-реставрационные работы в одном из главных музеев города – Панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»?

– Реставрация здания в самом разгаре. Подрядной организацией ООО «Равелин» с момента закрытия Панорамы (прим. 17 октября 2022 г.) выполнен ряд работ согласно установленным срокам и плану. Уже проведены работы по усилению фундамента здания, проводятся работы по монтажу элементов системы вентиляции и реставрации внутренней штукатурной отделки. Впереди реставрация фасадов, кровли, оконных и дверных проемов, а также ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, силового электрооборудования и электроосвещения. Приступить к главному достоянию здания – живописному полотну – планируется в 2024 году. Сейчас картина и предметный план надежно защищены несколькими слоями защитной пленки.

– Сколько средств выделено на ремонт и вписываетесь ли вы в график?

– Прогнозируемая стоимость реставрации самого полотна и предметного плана составит около 325 млн рублей. А реставрация здания обойдётся в 723,9 миллионов. Деньги выделяются в рамках национального проекта «Культура» Министерства культуры России. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Срок окончания всех работ – 2025 год.

– Михаил Андреевич, планируются ли какие-то нововведения, обновления на других объектах Музея?

– Определенно. Например, в этом году мы планируем создать современную систему навигации на территории Сапун-горы. Таблички с переводом на английский язык и наличие шрифта Брайля, мы надеемся, привлекут особое внимание к технике времен Великой Отечественной войны, представленной там. Многие откроют для себя ранее неизвестные факты.

Будут и новые экскурсионные проекты – с сентября мы запускаем новую экскурсию – «Золотые купола Севастополя». Этот пешеходный маршрут пройдет от Собора святого Владимира – усыпальницы адмиралов через Центральный городской холм и объединит в себе историю городских храмов и церквей разных эпох. Попасть на экскурсию всем желающим можно по предварительной записи через наш экскурсионный отдел.

– В этом году Севастополь и Черноморский флот отмечает 240-летие. Какие мероприятия подготовил музей к этой дате?

– К 240-летию Севастополя в музее состоялась ежегодная научная конференция, собравшая историков из многих регионов России. Сейчас к печати готовится сборник материалов конференции. Открылись и несколько выставок, посвященные этой дате. Также на базе кинотеатра «Украина» музей-заповедник проводит ежедневные бесплатные утренние кинопоказы историко-патриотических и документальных фильмов. Кроме того, запущен новый проект – научный лекторий для всех, кто неравнодушен к истории города-героя. 4 сентября будет проведена очередная встреча с лектором и презентация книг о Севастополе. Вход бесплатный.

– Кстати о выставках, какие экспозиции планируете открыть в этом году?

– Музей регулярно представляет посетителям новые выставки. В конце августа мы открываем выставку об огнестрельном оружии из наших фондов, в октябре посетители увидят портреты и личные вещи летчиков 8-й воздушной армии, освобождавшей Севастополь от фашистов. В конце года еще один крупный выставочный проект будет посвящен 170-летию начала Крымской войны. Напоминаем, что в отличие от других учреждений, за посещение

– Совсем скоро – в начале осени, на пике бархатного сезона – Музей проведет масштабный военно-исторический фестиваль, посвященный героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853–1856 гг. – «Русская Троя», верно?

– Да, это яркое и многогранное мероприятие мы проводим уже в шестой раз. 10 сентября Малахов курган встретит жителей и гостей славного города-героя Севастополя реконструкцией красочных страниц из истории Крымской войны. Здесь развернутся лагеря русской армии и противоборствующих стран, реконструкторы в исторических костюмах будут встречать гостей, а тематические спектакли и мастер-классы станут «изюминкой» культурной программы. Уверены, что новый спектакль Театра юного зрителя «Морской праздник Севастополя» будет особенно тепло встречен публикой.

В этом году к организации фестиваля мы готовимся особенно тщательно и планируем представить посетителям новые интерактивные точки. В программе заявлено не только участие реконструкторов, но и концертные программы, показ исторического фильма 1911 г. «Оборона Севастополя», выступления городских оркестров, новые квесты и тематические экскурсии. Словом, наша задача – привлечь внимание к истории, сделать посещение фестиваля ярким и незабываемым.

– Ожидаются ли какие-то новинки фестиваля?

– Мы ежегодно привносим в программу что-то новое, стремясь сделать ее разноплановой, красочной и запоминающейся. В этом году будут работать множество интерактивов, среди которых как полюбившиеся многим «Школа морского дела», «Школа каллиграфии», «солдатский боулинг», так и совершенно новые – «Юный археолог» и «Юные герои Крымской войны – детский бастион». Кроме того, мы запускаем мастер-класс по плетению маскировочных сетей – это особое камуфляжное покрытие, предназначенное для маскировки военной техники, вооружения, а также различных военных сооружений на открытой местности и среди растительного покрова. Созданное руками гостей будет передано нашим бойцам. Также на территории кургана будет работать акция «Письмо солдату»: каждый желающий сможет написать от руки доброе слово участникам СВО. В общем, программа обещает быть невероятно увлекательной, приходите!

Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя