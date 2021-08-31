Новые люди выступают за всенародные выборы глав муниципалитетов

Активисты партии «Новые люди» продолжают собирать подписи на за прямые выборы руководителей органов местного самоуправления в Крыму. Петицию уже подписали более двух тысяч жителей полуострова. Эти подписи переданы в Совет министров Республики Крым.

Несмотря на то, что с 2017 года в Севастополе были введены прямые выборы губернатора, глав муниципальных округов по прежнему выбирают депутаты советов большинством голосов.

Руководитель крымского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко считает систему выборов глав муниципальных округов депутатами противоречащей здравому смыслу.

«Почему 15 депутатов районных советов Севастополя должны решать за 150 тысяч жителей округа – кто займет должность главы муниципалитета? Эту систему необходимо менять. Главы муниципальных округов должны избираться на прямых выборах севастопольцами, так же как губернатор. Жители округа должны стать работодателями для глав муниципалитетов. Только так получится наладить диалог власти с людьми. Ведь только жители должны решать, как развиваться району: на что тратить муниципальный бюджет, какие дворы необходимо облагораживать, где необходимо сделать парковки. И только в случае, если глава муниципального округа будет решать проблемы его жителей и лоббировать их интересы – ему удастся переизбраться на новый срок. Поэтому мы считаем, что муниципалитеты должны получить больше полномочий», – заявила Анна Трофименко.

Активисты партии «Новые люди» считают, что назначенные сити-менеджеры неэффективны, из-за того, что они несут ответственность не перед народом, а перед теми, кто их назначил. Поскольку жители районов не участвуют в избрании глав муниципальных округов, они зачастую и не знают кто в данный момент занимает это кресло. Следовательно, решение важных вопросов, связанных с развитием округа даются на откуп назначенному чиновнику.

Постоянная текучка кадров-назначенцев негативно сказывается на работе власти. Кроме этого, часто имена глав-назначенцев связаны с коррупционными скандалами. Ярким примером тому является скандал, в котором был замешан бывший губернатор-назначенец Севастополя Дмитрий Овсянников. Его имя связывают с пропажей 2-х миллиардов рублей, выделенных на новые канализационно-очистные сооружения.

Лидер партии Алексей Нечаев убежден: «Высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству. Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть».