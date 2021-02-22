«Новые люди» предлагают снизить коммунальные платежи за счет энергоэффективности  

Корреспондент «Севкора» вместе с активистами политической партии «Новые люди» проверил, насколько значительны потери тепла в севастопольских многоэтажках.

Исследование решили провести в одном из самых густонаселенных районов Севастополя на проспекте Генерала Острякова. Несмотря на ветреную и нетипичную для нашего города морозную погоду, молодые люди с использованием тепловизора обошли и проверили около десятка заснеженных дворов.

«Мы измерили температуру нескольких зданий, видите, что показывает прибор – почти все они отапливают улицу», – отмечает руководитель отделения партии в Севастополе Диана Топадзе. Действительно, тепловизор сообщает об утечке тепла из дома.

Активисты поясняют, что швы в панельных домах, некачественно установленные окна и двери, несвоевременно замененная теплоизоляция на трубах – всё это приводит к большим энергопотерям. А жильцы за все это платят из своего кармана по квитанциям за коммунальные услуги.

«Чем меньше, к примеру, уходит тепла из квартиры, тем меньше приходится платить за коммунальные услуги», – резюмировала Топадзе.

Во время беседы с активистами жительница дома № 187 отметила: «Цены на коммуналку растут каждый год, мы и так платим за отопление больше тысячи, сколько можно повышать».

После этих слов мы и решили поговорить о том, что же предлагают «Новые люди». Как сообщила Диана Топадзе, в своей программе по энергоэффективности партия предлагает кардинально изменить политику в сфере ЖКХ.

По мнению лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, нужно на государственном уровне предложить вкладываться в капитальный ремонт домов. Выдавать деньги на модернизацию инфраструктуры под уже созданные специальные счета для капремонта.

Партия утверждает, что эти меры позволят снизить платежи за «коммуналку» на 25%. И этому есть реальный пример: в 2017 году в 35 домах впервые провели энергоэффективный капремонт с привлечением государственных денег. В результате платежи жителей за тепло и электричество в среднем снизились. Этот опыт был проведен с привлечением государственных средств, а их, как известно, не хватит на всех, поэтому «Новые люди» предлагают проект кредитования под платежи на капитальный ремонт.

Деньги жителей многоквартирных домов, которые они уже и так платят ежемесячно за капремонт будут поступать на специальный счет в банке. Тогда жильцы смогут сами решать, когда провести реконструкцию, а не дожидаться капитального ремонта годами.

Активисты партии уверены, что государство обязано обратить внимание на эти проблемы, в условиях замедления темпов роста экономики в мире, России необходимо серьёзно подходить к вопросу энергоэффективности и росту цен на коммунальные услуги. Все это поможет сохранить средства простых людей. Жители проспекта Генерала Острякова, да и все севастопольцы, с этим согласятся, поскольку за прошедшие два года тарифы выросли почти на 30 %.