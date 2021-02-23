Развожаев поздравил севастопольцев с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли

День народной воли семь лет назад объединил всех севастопольцев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли. Текст поздравления размещен на сайте правительства города.
«Патриотизм, любовь к Родине, способность никогда не предавая идеалы добиваться цели, восстановили историческую справедливость и сделали этот праздник в Севастополе поистине всенародным.
Именно День Народной воли, семь лет назад объединил всех севастопольцев и стал отправной точкой Русской весны.
Благодаря лучшим человеческим качествам севастопольцев: отваге и смелости, вере и преданности Отечеству, поддержке и решению Президента Российской Федерации, Город-Герой навсегда вернулся в Россию!
Искренне поздравляю каждого человека, для кого защита Родины не просто воинский долг, а дело всей жизни!
За стойкость и героизм – низкий поклон ветеранам! За надёжную защиту и верность традициям, слава нашим морякам-черноморцам!
За готовность всегда прийти на помощь безмерная благодарность блокпостовцам и самообороне!»