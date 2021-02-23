Развожаев поздравил севастопольцев с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли

День народной воли семь лет назад объединил всех севастопольцев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли. Текст поздравления размещен на сайте правительства города.

«Патриотизм, любовь к Родине, способность никогда не предавая идеалы добиваться цели, восстановили историческую справедливость и сделали этот праздник в Севастополе поистине всенародным.

Именно День Народной воли, семь лет назад объединил всех севастопольцев и стал отправной точкой Русской весны.

Благодаря лучшим человеческим качествам севастопольцев: отваге и смелости, вере и преданности Отечеству, поддержке и решению Президента Российской Федерации, Город-Герой навсегда вернулся в Россию!

Искренне поздравляю каждого человека, для кого защита Родины не просто воинский долг, а дело всей жизни!

За стойкость и героизм – низкий поклон ветеранам! За надёжную защиту и верность традициям, слава нашим морякам-черноморцам!

За готовность всегда прийти на помощь безмерная благодарность блокпостовцам и самообороне!»