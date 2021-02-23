Власть Город Жизнь

Развожаев поздравил севастопольцев с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли

23-02-2021
Комментариев нет
576

День народной воли семь лет назад объединил всех севастопольцев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли. Текст поздравления размещен на сайте правительства города. 

«Патриотизм, любовь к Родине, способность никогда не предавая идеалы добиваться  цели, восстановили историческую справедливость и сделали этот праздник в Севастополе поистине всенародным.

Именно День Народной воли, семь лет назад объединил всех севастопольцев и стал отправной точкой  Русской весны.

Благодаря лучшим  человеческим качествам севастопольцев: отваге и смелости, вере и преданности Отечеству, поддержке  и решению  Президента Российской Федерации, Город-Герой навсегда вернулся в Россию!

Искренне поздравляю каждого человека,  для кого защита Родины не просто воинский долг, а дело всей жизни!

За стойкость и героизм – низкий поклон ветеранам! За надёжную защиту и верность традициям, слава нашим морякам-черноморцам!  

За готовность всегда прийти на помощь безмерная благодарность  блокпостовцам и самообороне!»

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.