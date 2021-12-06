Новые данные о заболевших коронавирусом в Севастополе

Уровень заболеваемости снижается

В Севастополе по состоянию на 6 декабря зарегистрированы 195 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

82 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 8 человек в возрасте от 57 до 90 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 960 человек.

В настоящий момент выздоровели 45 481 человек, 1 734 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 6 декабря сделали прививку от коронавируса 251 936 человека. Второй этап вакцинации прошли 226 407 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 6 декабря поступило более 315 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.